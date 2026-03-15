Референдум по Конституции Казахстана состоялся, явка превысила 50 процентов
Более 50 процентов граждан Казахстана проголосовали на референдуме по новой Конституции страны. Он признан состоявшимся, заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов на заседании ЦИК.
"В общем по стране на 14:00 (12:00 по мск) получили бюллетени 6 млн 471 тысяч 378 граждан, что составляет 51,93 процента от числа включенных в списки для голосования, - приводит его слова РИА Новости. - В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона о республиканском референдуме, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приступил к работе над проектом новой Конституции около двух лет назад.