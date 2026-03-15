Европейская страна урезает расходы на интеграцию мигрантов

Правительство Финляндии приняло решение кардинально сократить государственные расходы на интеграцию иностранных граждан. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, общая сумма урезания бюджета в этой сфере достигнет порядка 90 миллионов евро. Ранее утвержденное уменьшение финансирования на 58 миллионов евро было дополнено еще 30 миллионами по итогам последних правительственных переговоров.

Данное решение означает существенное снижение поддержки, которую государство оказывало муниципалитетам и округам социального обеспечения. В настоящий момент на компенсацию их расходов, связанных с приемом и адаптацией мигрантов, ежегодно выделялось более 150 миллионов евро. Теперь эти статьи затрат будут пересмотрены.

Инициатором ужесточения политики в отношении интеграции выступает министр финансов и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра. Она неоднократно подвергала критике так называемую «индустрию интеграции», настаивая на том, что существующие затраты являются чрезмерным бременем для финских налогоплательщиков. Еще в августе 2025 года Пурра предлагала вовсе отказаться от муниципальных субсидий на эти цели.

Новый курс, закрепленный в стратегии Министерства труда и экономики, смещает акцент с государственного финансирования на трудоустройство и личную ответственность самих иммигрантов за процесс адаптации. Власти намерены стимулировать иностранцев к самостоятельному поиску работы и скорейшему встраиванию в финское общество.

При этом, несмотря на сокращение бюджетной поддержки, требования к самим мигрантам остаются жесткими. От них по-прежнему ожидают быстрого освоения финского языка и готовности к сдаче обязательного экзамена на гражданство. Таким образом, правительство Финляндии стремится к тому, чтобы процесс интеграции стал более эффективным и менее затратным для казны, перекладывая основную нагрузку на плечи самих иностранцев.