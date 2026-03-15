Украина не допустила венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба»

Венгерским экспертам, прибывшим 11 марта в Киев, не дали осмотреть нефтепровод «Дружба», чтобы выяснить, каково его техническое состояние. Завершение миссии подтвердил руководитель делегации, заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек.

«Мы вернулись. Сегодня в час ночи пересекли границу», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контактов с венгерской комиссией по нефтепроводу «Дружба» у Украины не будет.

Позднее Европейская комиссия направила Украине официальный запрос, касающийся инспекции «Дружбы».