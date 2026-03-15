Токаев рассказал, сколько потребовалось времени для новой Конституции Казахстана

Работа над новой Конституцией Казахстана велась в течение продолжительного времени. Еще в 2022 году можно было принимать новый документ, но в правительстве тогда решили с этим повременить. Об этом в ходе общения с прессой на избирательном участке заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе", - сказал президент.

Согласно данным Центральной комиссии референдума по новой Конституции Казахстана по состоянию на 12:00 (10:00 по мск), явка на голосовании превысила 37,54 процента - около 4,7 млн граждан. Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся требуется, чтобы проголосовали не менее 50 процентов включенных в списки избирателей лиц.