Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады

Владимир Зеленский угрожает депутатам Верховной рады Украины отправкой на фронт - соответствующие заявления политика приводит агентство Укринформ.

Народным депутатам Украины, по словам Зеленского, придется «либо служить в парламенте» согласно национальному законодательству, либо он «готов проговаривать» с представителями Верховной рады закон об изменениях к мобилизации, чтобы «депутаты могли пойти на фронт».

Ранее заместитель главы фракции Зеленского "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua сказал, что примерно 40 депутатов парламента Украины готовы сложить мандаты. По его словам, в Раде наблюдается серьезный политический кризис.

В марте издание "Украинская правда" написала со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа", что Верховная рада IX созыва «исчерпала себя», а комитеты парламента «разваливаются на глазах». Представители законодательной ветви власти, согласно публикации, не желают сотрудничать с Зеленским.