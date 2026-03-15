В правительстве Италии наметился раскол из-за антироссийских санкций

В кабмине Италии вновь возникли серьезные разногласия. На этот раз они сосредоточены вокруг одного из острых внешнеполитических вопросов - санкций против России.

© Российская Газета

Вице-премьеры, министры в правительстве Джорджи Мелони и лидеры ведущих партий, Антонио Таяни и Маттео Сальвини, публично выразили диаметрально противоположные точки зрения, что подчеркивает внутренние противоречия в правящей коалиции.

Таяни, возглавляющий партию "Вперед, Италия", решительно высказался за сохранение санкционного режима, установленного в рамках Евросоюза. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что Италия должна следовать ранее выбранному курсу.

Совершенно иной позиции придерживается Сальвини. Лидер "Лиги" апеллирует к экономическому прагматизму и последствиям санкций для европейской экономики.

По его словам, если США - "лидер НАТО" - допускают смягчение ограничений на российские энергоресурсы, то Европе стоит внимательно учитывать этот фактор. В этом контексте Сальвини сослался на позицию президента США Дональда Трампа.

"От этих санкций страдаем, прежде всего, мы", - заявил Маттео Сальвини, подчеркнув, что речь идет не о политических симпатиях, а о защите экономических интересов Италии.

В своем выступлении Сальвини также затронул вопросы культуры, связав тему санкций с дискуссией вокруг российского павильона на Венецианской биеннале. По его мнению, искусство, спорт и культура должны служить объединению людей, а не становиться инструментами политической изоляции.

Таким образом вице-премьер прокомментировал заявление Еврокомиссии, пригрозившей приостановить финансирование Венецианской биеннале, если организаторы разрешат России вновь открыть свой павильон на выставке в этом году.

По мнению местных обозревателей, на фоне обсуждения в Евросоюзе нового пакета ограничительных мер и продолжающихся колебаний цен на энергоносители, спор внутри итальянского кабинета может выйти за рамки обычной политической риторики.

Теперь главный вопрос заключается в том, какая линия в итоге возобладает: курс, который формируется в Брюсселе и поддерживается МИД Италии, или более прагматичный подход, на котором настаивает часть правящей коалиции.