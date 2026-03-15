Названа неожиданная версия гибели лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи мог намеренно принести себя в жертву в текущем конфликте, который развязали США и Израиль.

Такую версию событий высказала эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян в подкасте «Smarent Pro недвижимость», с которым ознакомилась «Лента.ру».

«Я думаю, что Али Хаменеи, предыдущий рахбар (высший руководитель Ирана — прим. "Ленты.ру"), намеренно принес себя в жертву. Совершенно очевидно — старый человек 86 лет, все он понимал», — указала эксперт.

Это объясняется тем, сказала Геворгян, что власти Ирана готовились к конфликту.

«[США и Израиль] рассчитывали, что после протестов, особенно после обезглавливания страны, управляемость у Ирана будет потеряна. Но, заметьте, этого не произошло. Значит, они готовились. Этот сценарий был им известен и оговаривался в самых верхах», — пояснила она.

При этом Геворгян подчеркнула, что США переоценили свои силы при атаке на Исламскую республику. По ее словам, Али Хаменеи готовился к новому этапу противостояния и поэтому Тегеран наладил производство гиперзвуковых ракет «Хорремшехр». По ее словам, способность «штамповать в неограниченном количестве» это оружие стало неожиданностью для Вашингтона и Тель-Авива.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, находясь в своем кабинете, в момент начала атаки США и Израиля на Иран.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи — сына предыдущего главы государства — с избранием на пост верховного лидера Ирана. Российский лидер подтвердил «неизменную поддержку и солидарность» Тегерану. Он добавил, что Россия «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.