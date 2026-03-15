Оценены сроки продолжения иранского конфликта

Иранский конфликт будет продолжаться более двух месяцев, даже если активная фаза боевых действий с США и Израилем закончится. Об этом заявила эксперт по Ближнему Востоку Каринэ Геворгян в подкасте «Smarent Pro недвижимость», с которым ознакомилась «Лента.ру».

«Военные эксперты подсчитывают, что данная фаза конфликта продлится месяц-два. Но я считаю, что это не означает, что конфликт будет закончен. Скорее всего, он будет иметь продолжение», — предположила эксперт.

Геворгян подчеркнула, что Иран заранее готовился к длительному противостоянию, поэтому Тегеран сохранит военный потенциал. Она обратила внимание на то, что Исламская Республика не просит у кого-либо помощи и самостоятельно ведет боевые действия.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации напряженности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина с Пезешкианом в ближайшее время маловероятна.