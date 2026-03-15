Дипломаты ЕС заявили о «катастрофе для Украины»

Мирный процесс на Украине при посредничестве США постепенно затухает, поскольку американский президент Дональд Трамп теряет интерес к переговорам, а его война с Ираном ослабляет давление на Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

По словам четырёх дипломатов ЕС, участвовавших в переговорах с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке отвлёк внимание Вашингтона от мирного соглашения. По словам дипломатов, это приносит пользу России: растут цены на нефть, США приостановили санкции, а американские боеприпасы, необходимые Киеву, быстро истощаются.

Переговоры между украинскими и российскими чиновниками при посредничестве США «действительно находись в зоне опасности», отметил высокопоставленный европейский чиновник.

Один из дипломатов ЕС заявил, что «Ближний Восток серьёзно перенаправил политическое внимание» в сторону от Украины.

«Для нас и для Украины это катастрофа», — сказал он.

По словам евродипломатов, странам ЕС сообщили, что поставки вооружений США, особенно ПВО, будут задерживаться, поскольку Вашингтон отдаёт приоритет ближневосточным клиентам. Это будет иметь серьезные последствия для киевского режима.

О паузе заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понятно», — сказал он.

Последние трёхсторонние мирные переговоры прошли в Женеве 17–18 февраля. Ещё один раунд, запланированный на 5 марта в Абу-Даби, был отложен из-за ударов США и Израиля по Ирану, а новая дата и место проведения пока не объявлены.