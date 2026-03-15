Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Зеленского

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Киев запрос о помощи в борьбе с иранскими БПЛА. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран начал операцию «Истинное обещание-4». В ее рамках КСИР ежедневно наносит масштабные удары по американским базам на Ближнем Востоке и по целям на территории Израиля.

«Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате БПЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу», — отметили журналисты.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос действительно был. Вместе с тем, уточнил дипломат, переговоры между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялись.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи назвал Украину «законной целью» в войне с США и Израилем.

По его словам, оказывая поддержку Израилю с помощью беспилотников, Украина «фактически оказалась вовлечена в войну».