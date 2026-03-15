На Украине отреагировали на заявления Ирана о "законной цели"

Глава внешнеполитического ведомства Украины, Георгий Тихий, охарактеризовал как абсурдные заявления Ирана о том, что Украина якобы представляет собой законную мишень из-за предоставления помощи Израилю в виде беспилотников. Такое мнение дипломат высказал в беседе с изданием «РБК-Украина».

В ответ на это, украинский министр указал на предполагаемое содействие Тегерана России в поставках дронов, отметив, что официальный Иран должен «отвечать за свои поступки».

Ранее иранская сторона утверждала, что действия Киева, направленные на поддержку Израиля и Соединенных Штатов, делают украинскую территорию легитимной целью для ударов со стороны Ирана. По мнению Тегерана, такие шаги украинского руководства фактически втянули страну в конфликт.