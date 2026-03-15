Фицо призвал ЕС получить мандат на мирные переговоры с Россией по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с инициативой наделить Евросоюз (ЕС) официальным мандатом для проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).
По словам политика, стратегия ослабления России через поддержку Киева провалилась, и сегодня в ЕС появляется все больше «голосов здравого разума», понимающих необходимость дипломатического решения.
Отдельно словацкий премьер затронул проблему остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Киевские власти прекратили транзит, что отразилось на работе словацких НПЗ. Фицо раскритиковал Еврокомиссию за пассивность: по его словам, Брюссель формально поддерживает Братиславу, но не требует от Зеленского допустить инспекторов на нефтепровод для проверки повреждений.
Политик также осудил либеральную оппозицию Словакии, отказавшуюся подписать совместное обращение к украинскому президенту с требованием восстановить поставки. Документ поддержали лишь партии правящей коалиции во главе с самим Фицо.