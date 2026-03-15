Нападение на Иран ударило по единству Белого дома

Нападение на Иран не прошло бесследно для высших эшелонов власти в самих США. Такое предположение, как пишет ТАСС, опубликовало иранское агентство Mehr.

По его данным, агрессия против Исламской Республики обернулась усилением разногласий в Белом доме. Причиной этого стало то, что администрация Трампа так и не пришла к консенсусу относительно того, какие цели она преследует на Ближнем Востоке, к каким масштабам конфликта ей следует быть готовой и с какими последствиями придется столкнуться. Иными словами, вместо консолидации Вашингтон сейчас переживает раскол.

По мнению политолога Александра Асафова, в окружении президента США Дональда Трампа звучат разные точки зрения на иранский кризис, но говорить о расколе пока преждевременно.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что Тегеран не обращался к США с призывом о прекращении огня или о переговорах. По его словам, республика остается достаточно стабильной, чтобы противостоять агрессии Соединенных Штатов.