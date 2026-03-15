Украинский конфликт стал центральной темой избирательной кампании в Венгрии

В воскресенье, 15 марта, в Будапеште состоится двенадцатый по счету "Марш мира". Как ожидается, несколько сотен тысяч человек пройдут по центру Будапешта, с западного берега Дуная на восточный, до площади имени Лайоша Кошута - национального героя Венгрии и лидера революции 1848 года. Там запланирован митинг, на котором перед участниками выступит премьер-министр страны Виктор Орбан. Предстоящее мероприятие глава венгерского правительства назвал "самым большим и важным". "Не пропустите!", - призвал он своих сторонников.

"Марши мира" проходят в Будапеште с 2012 года. Первое шествие стало реакцией на давление, которое Евросоюз оказывал на Венгрию в связи с принятием новой Конституции. С тех пор марши стали регулярными и часто приурочены к ключевым национальным датам. Нынешний - ко Дню венгерской революции 1848 года, но, как и предыдущие, он также тесно связан с актуальной политической повесткой. Главное событие для Венгрии сейчас - парламентские выборы, назначенные на 12 апреля. Основным соперником правящей партии "Фидес" Виктора Орбана на них станет оппозиционная "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.

Предвыборный характер марша, однако, нисколько не противоречит его названию и ключевой идее. Тема конфликта на Украине и риск втягивания в него Венгрии в случае смены власти стали центральными в текущей избирательной кампании. "Первое условие свободы - мир, поэтому так важно держаться подальше от войны", - подчеркнул в преддверии "Марша мира" представитель "Фидес" Тамаш Менцер.

"Тиса" заявляет, что не намерена отправлять на Украину ни оружие, ни тем более войска. Однако в Европарламенте ее представители голосуют за инициативы, направленные на военную помощь Киеву и перевооружение Евросоюза. Партия входит в общеевропейскую фракцию "Европейская народная партия", от которой на пост главы Еврокомиссии выдвигалась Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, в случае прихода к власти "Тиса", позиционирующая себя как проевропейская сила, намерена восстановить отношения с Брюсселем. Это практически неизбежно потребует снятия венгерского вето с обещанного Евросоюзом Киеву кредита на 90 миллиардов евро, а также согласия на другие решения, критически воспринимаемые сейчас Будапештом.

"Брюссель с напряжением следит за развитием событий", - отмечает немецкая радиостанция Deutschlandfunk по поводу предстоящих венгерских выборов. За кого "держит кулаки" руководство Евросоюза и многих европейских стран, догадаться несложно. Орбана в ЕС, мягко говоря, недолюбливают за его слишком независимую позицию. Ирония ситуации заключается в том, что лидер "Тисы" Мадьяр еще недавно был активным сторонником действующего венгерского премьера и, как отмечают венгерские СМИ, аплодировал в первых рядах его выступлениям на "Маршах мира", а потом решил резко сменить политическую ориентацию. Но за пределами Венгрии об этом сейчас мало кто вспоминает.

Очевидно, что на победу Мадьяра и его партии очень надеются и в Киеве, где очень ждут заблокированных Будапештом европейских миллиардов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, прямо заявил, что Украина пытается повлиять на избирательную кампанию, и назвал перекрытие транзита нефти по трубопроводу "Дружба" одним из инструментов этого вмешательства. По словам Сийярто, Киев находится в постоянном контакте с Брюсселем с целью оказать помощь "Тисе".

Прогнозы относительно исхода голосования, однако, крайне неоднозначны. Симпатизирующие оппозиции венгерские исследовательские центры вполне ожидаемо предрекают победу "Тисе", причем с большим, до 20 процентных пунктов, отрывом. Близкие к правительству социологические институты, напротив, полагают, что первое место займет "Фидес" с преимуществом примерно в 5 пунктов. Такой разброс данных дает широкое поле для интерпретаций итогов голосования. Некоторые политики "Фидес" уже высказывают опасения, что в случае своего поражения "Тиса" может не признать результаты и попытается сменить власть силой.

"Вопрос лишь в том, что если "Тиса" проиграет, примет она это мирно и спокойно или же организует насилие против "Фидес" и страны", - говорит министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар.