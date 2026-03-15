США признали проигравшими в конфликте с Ираном

Таких колоссальных потерь, как в текущем конфликте с Ираном, США не несли никогда в своей истории со времен после Второй мировой войны, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он также признал Америку проигравшей стороной.

Ранее Трамп сообщил лидерам стран «Большой семерки» (G7) о том, что Иран «почти сдался».

Дудаков назвал подобные заявления главы Белого дома сеансами политического газлайтинга, а сложившуюся для него ситуацию — безвыходной.

«Ирану удалось уничтожить 17 американских военных баз на пространстве Ближнего Востока. Мы видим перекрытие Ормузского пролива, его минирование, и команда Трампа, очевидно, не способна ничего с этим поделать. Потери США растут. Этой ночью они потеряли еще самолет-заправщик с полным экипажем, и этот заправщик стоит немалых денег, и, в общем, каждый из них на счету у Пентагона. Топливный кризис во всем мире разгорается. Цены на топливо в США подскочили на 30-40 процентов с начала конфликта, и это уже сильно бьет по рейтингам Трампа», — объяснил эксперт.

Иран продолжает наносить удары по американским военным объектам, уничтожает дорогостоящие радары за миллиарды долларов. Защищаться от этих атак нечем, потому что противоракеты для систем ПВО истощаются. И в целом мы наблюдаем ситуацию затяжного конфликта, выхода из которого не просматривается Малек Дудаков политолог

Сейчас команда Трампа отчаянно пытается нащупать и начать реализовывать хотя бы какую-то стратегию выхода из конфликта, но Иран умело мстит США и не дает американскому лидеру завершить войну, сохранив лицо, полагает политолог.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» в разговоре с Трампом призвали его как можно скорее закончить войну с Ираном, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.