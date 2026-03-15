В Иране высмеяли Зеленского за самоуверенность

Отношение украинского лидера Владимира Зеленского к Ирану основано на ненависти. Он стремится к вражде, рассказал в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Таким образом он оценил данные о возможной отправке украинских специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

«Мы слышали эти сообщения, но я не знаю, насколько это подтвержденная информация. Суть в том, что он Зеленский затаил злобу по отношению к Ирану, и его отношение основывается на этом», — посетовал посол.

По его словам, несмотря на то что Иран считает РФ своим другом и по многим вопросам позиции стран близки, Тегеран не вовлечен в конфликт между Россией и Украиной.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. По его словам, действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже отправил экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока.