Нацбанк Украины продал миллиард долларов для удержания курса гривны

Национальный банк Украины за неделю продал один миллиард долларов из золотовалютных резервов для сдерживания падения курса гривны. Об этом сообщил украинский портал «Минфин».

Отмечается, что эти меры не остановили проседание курса украинской валюты. При этом с начала 2026 года Нацбанк израсходовал уже 8,3 миллиарда долларов из резервов и не пополнял их.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.