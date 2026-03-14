Страна Европы отказала США в пролете самолетов-разведчиков

Швейцарские власти заблокировали пролет двух американских разведывательных самолетов из-за нейтралитета Швейцарии на фоне военного конфликта США с Ираном, говорится в заявлении правительства.

Решение было принято из-за приверженности Швейцарии принципам нейтралитета, поясняется в официальном заявлении Федерального совета Швейцарии. В заявлении правительства отмечается, что с 28 февраля на Ближнем Востоке продолжаются ожесточённые боевые действия между США, Израилем и Ираном.

«В отношении этих государств действует принцип нейтралитета», – приводит ТАСС текст сообщения.

Пролеты разведывательных самолетов США планировались на 15 марта. При этом другие рейсы получили разрешение: «Две заявки, связанные с войной в Иране, были отклонены, а одна заявка на технический рейс и две заявки на пролет транспортных самолетов были одобрены».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток, что вызвало обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном. Позже Соединенные Штаты заявили, что больше не нуждаются в поддержке Лондона в ближневосточном конфликте.

Напряженность между Испанией и США также усилилась после того, как Мадрид выразил несогласие с военными действиями Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и отказался разрешить использование американских баз на своей территории для операций против Ирана.