Глава МИД Ирана: хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым

Американский зонтик безопаcности скорее притягивает беды, а не ограждает от них, написал в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По словам дипломата, сейчас Вашингтон «умоляет» других, в том числе Пекин, помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

«Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым...Иран призывает братских соседей изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», — заявил министр.

