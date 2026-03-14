Орбан жестко ответил Ющенко на его призыв остановиться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему не будет оказывать военную помощь Украине, потому что не хочет, чтобы Россия считала его страну своим врагом. В то же время он надеется, что Украина, несмотря на нынешний конфликт, сохранится как государство и когда-нибудь венгеро-украинская дружба будет восстановлена.

© Московский Комсомолец

Орбан сделал эти заявления в открытом письме бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, который публично упрекнул его в нежелании помогать украинцам в противостоянии с Россией.

"Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять", - указал Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил: "Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне". Он добавил: "Поэтому я прошу вас смириться с тем, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну".

Виктор Орбан выразил пожелание, чтобы нынешний конфликт "не закончился фатальным ослаблением украинского государства и можно было бы вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы". Венгерский премьер также заверил экс-президента Украины, что если когда-нибудь ему или его семье будет угрожать какая-то иностранная держава, то он всегда может рассчитывать на помощь.

"У нас для вас всегда найдется безопасное место", - отметил Орбан, которому в последние дни неоднократно поступали угрозы с Украины.

В связи с этим он попросил Ющенко передать Владимиру Зеленскому, что тот все равно ничего не добьется с помощью шантажа и угроз: "Пожалуйста, передайте вашему президенту: "Руки прочь от свободы венгров!". Политик отметил: "Пожалуйста, убедите его в необходимости не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам". Виктор Орбан подчеркнул: "Пожалуйста, объясните вашему президенту, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии".