В Венгрии проходит многотысячный «Марш мира» в поддержку Орбана

В Будапеште проходит многотысячный «Марш мира».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что демонстрацию под лозунгом «Мы не будем украинской колонией» организовали в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Участники идут от центра города к зданию парламента, где выступит глава правительства.

Ранее Орбан поблагодарил Бога за то, что Россия не является врагом Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при премьерстве Орбана Украина не вступит в Евросоюз.