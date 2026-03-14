Власти Швеции запретили эксплуатацию задержанного судна Sea Owl I

Шведское транспортное управление запретило эксплуатацию танкера Sea Owl I, задержанного Береговой охраной у южного порта Треллеборг. Решение было принято после осмотра судна.

"Мы выявили недостатки, - цитирует агентство ТТ представителя управления Микаэля Андерссона. - Оно не сможет выйти в море, пока не будут устранены выявленные нами недостатки. Это зависит от судоходной компании".

Запрет означает, что судну, находящемуся в санкционном списке ЕС, запрещено дальнейшее плавание, поясняет ТТ.

12 марта Береговая охрана сообщила, что задержала танкер Sea Owl I, который шел через шведские территориальные воды и, по данным властей, направлялся в Россию, из-за вопросов к его техническому состоянию и требований экологической безопасности, претензий к экипажу пока нет. Прокуратура Швеции информировала, что задержала капитана судна, у которого гражданство РФ, так как подозревает его в использовании "фальшивых документов". Как сказал ТАСС посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, посольство РФ следит за ситуацией и готово оказать необходимую консульскую помощь.