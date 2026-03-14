СМИ: хуситы требуют деньги за безопасный проход через Красное море

По данным издания, подобные платежи фактически стали «платой за проезд» и могут приносить ополчению многомиллиардные доходы. Ещё в 2024 году в докладе ООН утверждалось, что йеменские хуситы получали средства от судоходных компаний за гарантии безопасности при прохождении через акваторию Красного моря.

При этом сами повстанцы в комментарии изданию TradeWinds назвали обвинения в получении взяток «сфабрикованными и не имеющими оснований». Однако источники в судоходной отрасли подтвердили факт подобных платежей.

Красное море остаётся одним из ключевых мировых торговых маршрутов между Азией и Европой. Через него проходит значительная часть поставок нефти, газа и контейнерных грузов.