В МИД Турции рассказали о расширении войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке имеет шанс расшириться лишь географически. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом, трансляцию которого вел Anadolu в соцсети X.

«Мы с самого начала говорили, что эта война может выйти из-под контроля. Война должна быть прекращена как можно скорее, и необходимо вернуться за стол переговоров. В противном случае мы станем свидетелями дальнейшего распространения войны в регионе», — заявил Фидан.

По его словам, Турцию беспокоит факт того, что ситуация может быть эскалирована как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля с США. По его словам, если это произойдет, то события могут выйти из-под контроля.

Ранее президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган заявил, что Анкара бдительна к попыткам быть втянутой в войну на Ближнем Востоке. «Мы проявляем крайнюю бдительность в отношении заговоров, ловушек и провокаций, направленных на втягивание нашей страны в войну», — рассказал политик.