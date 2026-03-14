Премьер Бельгии заявил о неминуемости сделки с Россией

ЕС должен приступить к переговорам с Россией по украинской проблеме, у европейцев остался только один путь — сделка с Москвой. Об этом в интервью бельгийской газете Echo заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Политик заявил, что Евросоюз не способен в одиночку поддерживать Киев и поставлять ему оружие. Без помощи США Брюссель также «не может задушить Россию экономически».

«Сделка с Россией, видимо, является единственным возможным решением», — сказал Вевер.

По его словам, представители ЕС сейчас лишены возможности вести переговоры с Россией, и американцы могут «давить на Украину». Все это приведет к «невыгодной для нас сделке», резюмировал бельгийский премьер.

