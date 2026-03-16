Вице-премьер — глава МИД Бельгии Максим Прево подверг критике премьер-министра Королевства Барта Де Вевера. Поводом стала идея главы кабмина нормализовать отношения с Москвой, сообщил Прево в заявлении для СМИ.

По оценке вице-премьера, слова Де Вевера подрывают евросолидарность. Прево утверждает, что именно РФ препятствует вовлечению Вропейского союза (ЕС) в переговоры по Украине.

Пока это продолжается, разговоры о нормализации отношений представляют собой сигнал о слабости, полагает глава МИД.

Заявление стало ответом на интервью Де Вевера газете Echo. Премьер высказался за нормализацию отношений с Москвой ради получения российских энергоресурсов.

Стоит уточнить, что нынешний кабмин является коалиционным, Прево представляет в нём партию франкоязычных демократов «Вовлеченные». Де Вевер является основателем нидерландоязычной нацпартии «Новый фламандский альянс».