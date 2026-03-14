В Тегеране оценили возможность дипломатического решения конфликта

Тегеран никогда не отвергал дипломатию, стремился урегулировать разногласия с США и Израилем дипломатическим путем, рассказал в эфире YouTube-канала CGTN официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Исламская республика при помощи посредников в последние месяца проводила переговоры с Вашингтоном. Стороны обсуждали ядерную и ракетную программы Ирана.

28 февраля, после очередной встречи делегаций Ирана и США, американские военные нанесли удары по школам, правительственным зданиям, спортивным объектам республики.

«Пожалуйста, не забывайте, что мы находились в процессе переговоров. Мы никогда не отвергали дипломатию. Так что Иран доказал свою добрую волю, свои благие намерения, свою серьезность в дипломатии. Но сейчас настало время войны», — отметил Багаи.

Дипломат напомнил, что за последние девять месяцев это уже второй удар США по стране во время дипломатического процесса.

По его словам, для государства, находящегося под постоянными ударами со стороны США и Израиля, главным приоритетом сейчас является защита границ, территории и населения.

Иран считает необходимым привлечь к ответственности страны, развязавшие войну не только против Ирана, но и против всего региона, резюмировал Багаи.