Жители Одессы рассказали, что полтора месяца сидят без электричества
Жители одного из районов Одессы бьют тревогу из-за многонедельного отсутствия нормального электроснабжения. Как сообщается в социальных сетях, горожане, проживающие на улице Сегедской, уже полтора месяца фактически живут без света. По словам местной жительницы, опубликовавшей жалобу, попытки запитать дом от сети не увенчались успехом: «Дома нет света ни на час уже шесть, черт возьми, недель. Были попытки запитать дом — но нет". Одесситка констатирует: "Напряжение в сети — 180. Такое напряжение мой стабилизатор на входе не пропускает, потому что сгорят остатки техники».
Низкое напряжение, составляющее всего 180 вольт вместо положенных 220, делает невозможным безопасное использование бытовых приборов. Жители опасаются включать технику, чтобы не спровоцировать ее поломку и пожар, и предпочитают держать ее полностью отключенной от сети. Ситуация усугубляется тем, что аналогичные проблемы, по свидетельствам очевидцев, наблюдаются и на соседних улицах, например, на улице Армейской, где ранее также фиксировались серьезные перебои с подачей электроэнергии.
Автор обращения обратилась к другим одесситам с вопросом, являются ли их страдания единичным случаем или же проблема носит массовый характер. «Мне просто интересно: Одесса, есть ли ещё где-нибудь хотя бы один такой район, который находится в полном блэкауте шесть недель?» — написала она, пытаясь понять масштаб бедствия.
Ответы в соцсетях подтверждают, что похожие трудности испытывают жители и других районов города.
На момент публикации официальные комментарии от коммунальных служб Одессы и энергоснабжающих организаций отсутствовали. Местные жители надеются, что их проблема наконец-то будет услышана и решена в ближайшее время.