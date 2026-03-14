Зеленский высказался об отношениях с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом напоминают отношения отца и сына, но он не является любимым ребенком. Об этом Зеленский сказал в интервью радио France Inter. franceinter.fr

Зеленский отметил, что они с Трампом из разных поколений, и поэтому Трамп считает, что отношения у них должны складываться как «между отцом и сыном».

«Но я не его любимый сын», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не может назвать Трампа своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона. С последним у него близкие отношения, они вместе «прошли долгий путь и поддерживают друг друга в трудные моменты».

Трамп нанес удар по стратегии Зеленского

Ранее Зеленский ответил, как он реагирует на критику со стороны президента США в свой адрес.