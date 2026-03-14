Уйдут месяцы: В США оценили затраты на повторное открытие Ормузского пролива

Повторное открытие Ормузского пролива может занять месяцы и потребовать подводных роботов, вертолеты с лазерными установками и элитных водолазов ВМС, согласно экспертам и недавно обновленному докладу конгресса.

Угроза иранских дронов и мин остановила судоходство через жизненно важный узкий проход, отрезав 27 процентов мирового морского нефтегазового запаса. Аналитики считают, что у США есть инструменты и возможности для очистки пролива с помощью высокотехнологичного оборудования и потенциально опасных маневров. Однако если Иран основательно заминирует пролив, водолазам в некоторых случаях придется выполнять "трудоемкую и опасную задачу" по аккуратному размещению зарядов для уничтожения мин по отдельности, говорится в отчете аналитической службы конгресса за 2025 год. Также будут использоваться подводные роботы, поясняют эксперты.

Иран обладает одним из крупнейших арсеналов морских мин в мире, сообщил The New York Post доктор Стивен Уиллс из Центра морской стратегии.

"Любой корабль может разместить мину, рыболовное судно может разместить мину. Достаточно пары мин, чтобы это представило угрозу. Иногда три-четыре мины в нужном месте могут полностью нарушить ход операции", - пояснил эксперт.

Анализ Агентства оборонной разведки 2025 года показал, что у Ирана есть до шести тысяч смертоносных боеприпасов. Он использует скрытые туннели для размещения маленьких, мобильных катеров. Кроме того, отмечают аналитики, есть угрозы с воздуха: иранские крылатые ракеты и многочисленные дроны, некоторые из них могут остаться незамеченными. При этом количество дронов неизвестно или не поддается подсчету, отметили эксперты.

В связи с этим повторное открытие пролива может занять "дни, недели или, возможно, месяцы", согласно докладу, в зависимости от эффективности агрессивной тактики Ирана. Экономические последствия могут такими, каких никогда не видел мир, отмечают аналитики конгресса.

"Затяжные перебои в торговле нефтью на Ближнем Востоке создадут условия на нефтяном рынке, у которых нет исторических прецедентов", - говорится в 19-страничном докладе.

У ВМС США есть четыре прибрежных боевых корабля в районе залива, некоторые перевозят вертолеты, оснащенные специальными лазерными системами обнаружения мин. Они также могут уничтожать отдельные мины с помощью взрывчатых веществ или беспилотных катеров. Трамп заявил, что ВМС США могут сопровождать суда через пролив и отправил серьезные угрозы Ирану, если он его закроет. Но новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, в четверг пообещал сделать именно это.