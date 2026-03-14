В Польше заявили о «вторжении» немцев

Немецкие водители массово устремились в Польшу за дешевым топливом, иногда преодолевая сотни километров. Об этом говорят очевидцы в приграничных населенных пунктах, сообщает РИА Новости.

Сотрудник автозаправки в городе Свиноуйсьце на границе с Германией рассказал, что машин с немецкими номерами стало намного больше.

«Поток машин с немецкими номерами с начала марта увеличился в несколько раз на фоне разницы в ценах на топливо по обе стороны границы. Многие готовы преодолевать большие расстояния, чтобы заправиться дешевле», — сказал он.

По его словам, топливо на польских заправках стоит примерно на четверть дешевле, чем в Германии. Так, немецкий 95-й бензин стоит дороже 2 евро за литр, а польский — около 1,5 в пересчете на евро.

Власти крупной азиатской страны объявили о введении вынужденных ограничений

По его словам, немцы могут проехать сотни километров, чтобы заправить в Польше баки автомобилей, канистры и другие емкости. Некоторые даже используют пятилитровые пластиковые банки для воды. Многочасовые поездки окупаются за счет разницы в цене.

Ранее сообщалось, что в странах ЕС стали вновь популярны «бензиновые поездки» в Россию.