Жители Украины недовольны обновленой стипендией курсантов академии СБУ, которая стала равна зарплате военнослужащего, готовящегося к отправке на фронт. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Курсантам академии СБУ установили стипендию в размере 20 тыс. гривен ($452). Это решение украинских властей вызвало резко негативную реакцию со стороны общественности. Люди возмущены, что аналогичную сумму получает солдат ВСУ в процессе подготовки, а также во время своего нахождения вне линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник агентства.