В Иране объяснили, почему Украина стала законной целью для ударов

Вся территория Украины стала законной целью для Ирана на фоне помощи Израилю со стороны Владимира Зеленского в кампании против Тегерана, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи. Об этом пишет РБК.

Журналисты уточнили, что официальной информации о сотрудничестве Киева и Израиля в беспилотной сфере нет.

Вместе с тем, накануне украинский лидер рассказал, что послал ряд специалистов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — подчеркнул Азизи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ему не требуется помощь ни Украины, ни Великобритании на Ближнем Востоке.