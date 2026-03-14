Глава МИД Венесуэлы позитивно оценил эволюцию политического диалога с Россией

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль позитивно оценивает эволюцию политического диалога, а также механизмы сотрудничества с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Отмечается, что Хиль в своём послании подтвердил готовность Венесуэлы к укреплению совместной рабочей повестки, которая направлена на развитие, стабильность и благополучие народов двух стран.

Ранее сообщалось, что Лавров и Хиль обменялись поздравлениями по случаю 81-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой.