В Китае гуманоидный робот напугал пожилую женщину и попал к полицейским

В Макао (Китай) гуманоидного робота сопроводили полицейские после инцидента с пожилой женщиной, которая позже обратилась в больницу, сообщает Futurism со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, происшествие произошло вечером в районе Патане рядом с жилым комплексом. Около 21:00 70-летняя женщина шла по улице и смотрела в телефон, когда заметила позади себя гуманоидного робота модели Unitree G1. Видео, распространившееся в сети, показывает, как женщина эмоционально высказывает недовольство, заявляя, что робот ее напугал.

На кадрах видно, как робот поднимает руки, после чего к нему подходят двое полицейских и уводят его. По информации правоохранительных органов, устройство принадлежит образовательному центру и использовалось для промоактивностей. Робота вернули оператору – 50-летнему мужчине, которому напомнили о необходимости соблюдать осторожность при эксплуатации техники в общественных местах.

Представитель центра пояснил, что робот покидал район и остановился позади женщины, поскольку она внезапно замедлилась, проверяя телефон. По его словам, устройство не могло ее обойти и просто ожидало, однако включенная подсветка в темное время суток могла испугать прохожую.

После прибытия полиции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и была доставлена в больницу. Позже ее выписали. От подачи жалобы она отказалась.

История вызвала активное обсуждение в китайских соцсетях. Пользователи с иронией комментировали «задержание» робота, а также обсуждали вопросы безопасности и этики использования гуманоидных устройств в общественных пространствах.