Бывший генсек НАТО предрек альянсу печальную участь

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что США не были обязаны помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины, которая находится за тысячи миль от Америки.

Он отметил, что Вашингтон вёл себя «очень любезно», оказывая помощь, хотя не был обязан это делать.

Трамп также выразил сомнение в готовности партнёров по альянсу вступиться за США в случае необходимости, подчеркнув, что не уверен в их приверженности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнется с "очень плохим будущим", если страны-члены альянса не окажут поддержку Соединенным Штатам в вопросе разблокировки Ормузского пролива.