Бывший генсек НАТО предрек альянсу печальную участь

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил краха Североатлантического блока в текущий президентский срок президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBC.

Столтенберг дал каналу интервью, в ходе которого отмечает, что «нет гарантий того, что НАТО переживет» текущий срок американского лидера.

Экс-генсек полагает, что НАТО не окажется еще сильнее втянуто в американо-израильскую кампанию против Ирана, но предупредил о ее масштабных экономических последствиях при неблагоприятном сценарии. В данное время бывший генсек организации является председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Сам Трамп многократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, он требовал от всех государств-членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. А в январе он призывал Североатлантический блок повлиять на Данию, чтобы та предотвратила распространение активности Москвы и Пекина в регионе Гренландии и Арктики в целом.