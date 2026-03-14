Израиль не принял предложение ливанского лидера о прямых переговорах

Израиль отказался от предложения ливанского лидера о прямых переговорах, сообщили агентству Reuters. Теперь инициатива по возобновлению диалога исходит от президента Франции Эмманюэля Макрона, выразившего желание встретить обе стороны в Париже.

Ливанские власти подтвердили свою готовность к прямому контакту с Израилем, продолжающим военные действия в южной части страны, а французский лидер заявил, что Франция готова организовать такие встречи на своей территории. Об этом Макрон сообщил после разговоров с премьер-министром и спикером парламента Ливана.