Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко, позволивший себе ряд угроз в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, активно участвует в украинской политической жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

© СБУ

По данным агентства, в 2026 году Омельченко, вслед за Владимиром Зеленским, заявил, что венгерскому политику «не уйти от кармы» и следует «подумать» о своей семье.

Журналисты заметили, что экс-генерал был сооснователем всеукраинской общественной организации «Общество Нестора Махно «Гуляй-поле», а в 2007-2012 годах — депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко.

В последние годы, уточнили авторы статьи, экс-генерал неоднократно негативно высказывался о Зеленском.

Бывший президент Украины обратился к Орбану со словами «остановись»

В частности, он потребовал, чтобы украинский лидер немедленно ушел в отставку и назвал его крестным отцом криворожской мафии.