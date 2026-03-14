Есть большая вероятность того, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн был агентом «Моссада», а на гостей его острова собирали компромат. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов, сообщает NEWS.ru.

Военачальник считает, что на острове Эпштейна проводили ритуальные оргии для высокопоставленных участников. Они могли делать все, что хотят, при этом на них собирали компромат.

«Мы из этих же «файлов» знаем, что творили с детьми — мальчиками и девочками от 5 лет — насиловали, кого-то убивали, кто-то их ел», — сказал Алаудинов.

Он полагает, что побывавшие на острове могли быть повязаны общими преступлениями и кровью. Не исключено, что компромат имеется на на каждого из них.

«В общей массе это сатанинские (движение сатанизма признано в России экстремистским, деятельность запрещена) культы. Когда человек, запачканный кровью и грязью, знает, что на него есть компромат, будет делать все, что скажут», — отметил Алаудинов.

Ранее было опубликовано совместное фото Эпштейна, бывшего принца Эндрю и экс-посла Британии Питера Мандельсона.