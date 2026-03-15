Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал США за снятие санкций с российской нефти в ходе интервью телеканалу CNN.

По словам украинского политика, за две недели войны на Ближнем Востоке Россия «заработала около 10 миллиардов». По мнению Зеленского, это опасно.

«Смягчение санкций, введенных против России, президенту РФ Владимиру Путину помогает», — раскритиковал он снятие ограничительных мер.

Спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России, находящихся в транзите.