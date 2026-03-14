Британия выступила с заявлением о защите союзников на Ближнем Востоке

Соединенное Королевство не будет уклоняться от защиты своих союзников, интересов и людей на Ближнем Востоке, заявила в беседе с журналистами Guardian глава МИД Великобритании Иветт Купер.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Франция, после появление в СМИ сведений об атаках на Исламскую Республику, призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, Испания и Британия заявили, что отказываются предоставлять свои базы военным США для ударов по Ирану.

«Великобритания стремилась к урегулированию конфликта через переговоры, за счет чего и не присоединилась к первоначальным ударам, и будет продолжать стремиться к этому», — заметила Купер.

Вместе с тем, подчеркнула глава ведомства, королевство не будет уклоняться от защиты союзников, интересов и людей Великобритании в макрорегионе. Она добавила, что Лондон не планирует напрямую участвовать в военных действиях.

Купер не посчитала нужным ответить на вопрос, готова ли она покинуть свой пост в случае разногласий с членами кабмина по вопросу об отправке в Иран экспедиционного корпуса, констатировали авторы статьи.