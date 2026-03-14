Президент США Дональд Трамп отчетливо осознавал риски эскалации на Ближнем Востоке, но все же начал масштабную военную операцию против Ирана. Он полагал, что ВВС и ВМС смогут быстро нанести поражение иранской армии, пишут обозреватели Александр Уорд и Вера Бергенгруен в статье для The Wall Street Journal.

Авторы статьи пояснили, что перед началом акции американский лидер обсудил со своими советниками варианты принуждения Тегерана к открытию Ормузского пролива и использования Военно-морского флота США для сопровождения танкеров.

Возможное закрытие пролива было в одном из нескольких сценариев развития событий, которые предположили советники Трампа и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн, уточнили обозреватели.

Названы три сценария завершения войны против Ирана

В частности, Кейн предупреждал, как во время консультаций, так и публично, что Иран будет использовать мины, беспилотники и ракеты, чтобы перекрыть водную артерию.

«Кейн предоставил президенту «полный спектр военных вариантов, тщательно проанализировав вторичные последствия, импликации и риски, связанные с каждым из них», — отметили Уорд и Бергенгруен.

Ранее сообщалось, что отношения Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса значительно ухудшились после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Это было обусловлено тем, что Вэнс во время предвыборной кампании 2024 года неоднократно обещал, что ВС США не будут воевать с Ираном, а администрация планирует проводить мирную политику в целом.