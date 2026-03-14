МИД Приднестровья обвинил Кишинев в саботаже переговоров

Молдавские власти фактически блокируют переговорный процесс по приднестровскому урегулированию и пытаются передать ответственность за него Евросоюзу.

Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Фактически то, что мы сегодня наблюдаем, — это молдавская сторона пытается сбросить груз урегулирования конфликта на плечи Евросоюза», – заявил Игнатьев в эфире телеканала ТСВ.

По его словам, Кишинев игнорирует политико-дипломатические механизмы урегулирования. Игнатьев также отметил, что ситуация вокруг Приднестровья тесно связана с геополитическим курсом Молдавии — в сторону Евросоюза или возможного объединения с Румынией. Он выразил мнение, что международные структуры со временем могут настаивать на возобновлении полноценного переговорного процесса.

Переговоры по приднестровскому урегулированию ведутся в формате «5+2», где Кишинев и Тирасполь выступают сторонами конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредниками, а Евросоюз и США — наблюдателями. Последняя встреча глав МИД стран-посредников и наблюдателей состоялась осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, где большинство населения составляют русские и украинцы, фактически вышло из-под контроля Кишинева после вооруженного конфликта 1992 года.