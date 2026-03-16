В Польше заявили о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза

Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X, что выход страны из Европейского союза (ЕС) становится реальной угрозой.

По его словам, к такому сценарию страну могут подтолкнуть президент Кароль Навроцкий и правые оппозиционные партии. Польский премьер также заявил, что силы, которые подталкивают страну к такому курсу, одновременно стремятся ослабить Евросоюз.

Среди них он назвал Россию, американское движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») и европейских правых политиков во главе с Виктором Орбаном.

Премьер Польши обвинил президента в подготовке к выходу страны из ЕС

«Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их», — заключил польский премьер.

Ранее Туск обвинил президента республики Кароля Навроцкого в том, что он готовится к выходу страны из ЕС. Так, Еврокомиссия в январе одобрила для Варшавы выделение 44 миллиардов евро. Сделано это в рамках кредитной программы ЕС по закупкам вооружения. Позднее закон, который дает право правительству реализовать эту кредитную программу, принял польский парламент.