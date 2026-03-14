Россия может сыграть решающую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Набиль аль-Джубайли в статье для Al Jazeera.

Масштабная военная операция США и Израиля против Исламской Республики продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения.

Автор заметил, что любое посредничество, способное вовлечь все стороны, приобретает особую значимость — особенно если оно исходит от державы, поддерживающей контакты с Ираном и имеющей надежные каналы связи с Вашингтоном и Тель-Авивом.

«Значение потенциального российского посредничества состоит прежде всего в том, что Москва не является второстепенным или сторонним игроком в этом кризисе, а выступает как сторона, хорошо знакомая с системами безопасности и политическими структурами Ирана и региона в целом», — разъяснил Набиль аль-Джубайли.

Москва, заметил обозреватель, поддерживает прочное стратегическое партнерство с Тегераном, а также накопила значительный опыт в ведении переговоров между Западом и Ираном как напрямую, так и посредством участия в международных форумах.

По его мнению, это дает России значительное преимущество перед другими посредниками, которые готовы взять на себя эту роль, но не пользуются доверием Ирана и не способны дать убедительные гарантии.

Ранее Россия, Китай, Турция, Франция и ряд других стран выступили за немедленное прекращение конфликта на Ближнем Востоке и призвали стороны сесть за стол переговоров.

США, в свою очередь, не исключили, что продолжат военные действия против Ирана до сентября. Вашингтон также допустил проведение наземной операции — в рамках подготовки к ней Пентагон начал переброску экспедиционного корпуса.