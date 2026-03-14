Бывший президент Украины Виктор Ющенко написал письмо нынешнему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, с которым знаком еще с 1990-х годов, и призвал его остановиться. Текст письма доступен на его странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ты изменяешь не только Украине — ты изменяешь память собственного народа, знающего, что такое советские танки на улицах Будапешта. Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», — написал Ющенко.

Бывший президент Украины обратился на фоне нарастающего напряжения в отношениях между Киевом и Будапештом, ядром которого является энергетический вопрос. Так, Виктор Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к турбопроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о «неисправности нефтепровода». Это произошло после прекращения его работы.

До этого нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины для общения с политиком на своем языке.