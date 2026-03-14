В Киеве и пяти других областях пропал свет

В Киеве и Киевской области, а также еще четырех областях Украины и подконтрольных ВСУ районах Запорожской области пропал свет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минэнерго Украины.

Стало известно, что к утру субботы без света остались жители Киева, Киевской области, подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областей.

На указанных территориях введены меры ограничения потребления света как для промышленных потребителей, так и для обычных граждан.

При этом, ранее украинские СМИ сообщали о перебоях в электроснабжении Киева и Киевской области, а украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил экстренные отключения электроэнергии в регионе.