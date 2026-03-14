«Криптоцарь» Трампа прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке

Соединенным Штатам следует как можно скорее объявить о своей победе над Тегераном и выйти из конфликта, заявил советник президента США Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалюте Дэвид Сакс. Об этом пишет Financial Times.

Дэвид Сакс является соучредителем венчурной компании Craft Ventures и одним из первых руководителей PayPal. В декабре 2024 года американский лидер заявил, что финансист станет «царем» по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты США.

По его мнению, Исламская Республика продолжит бить по нефтяным и газовым объектам в странах Персидского залива в том случае, если США и Израиль не прекратят атаки на объекты на территории Ирана.

«[Дальнейшая эскалация] может сделать регион Персидского залива почти непригодным для жизни. Это был бы по-настоящему катастрофический сценарий», — разъяснил Сакс.

Эксперт предупредил, что длительный конфликт на Ближнем Востоке через несколько месяцев может привести к уничтожению Израиля.

«Системы ПВО Израиля могут быть истощены. И тогда возникает опасение, что он может эскалировать войну, задумавшись о применении ядерного оружия», — констатировал советник.

Журналисты заметили, что заявление Сакса прозвучало после того, как Тегеран пригрозил ударить по объектам Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle и других американских компаний на Ближнем Востоке.