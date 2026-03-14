Обнародовано совместное фото Эпштейна и бывшего британского посла Мандельсона

Покойный американский финансист и педофил Джеффри Эпштейн сидит за столом с бывшим принцем Эндрю и Питером Мандельсоном, экс-послом Британии в США и видной фигурой Лейбористской партии: эти трое скандальных персонажей впервые появляются вместе на фотографии, содержащейся в документах, опубликованных министерством юстиции США.

Эта фотография, впервые опубликованная британским телеканалом ITV News, была показана в пятницу несколькими СМИ. Эндрю, младший брат короля Карла III, и Питер Мандельсон находятся в центре британской части масштабного дела Эпштейна благодаря своим связям с финансистом, который умер в тюрьме в 2019 году, по официальной версии, покончив с собой. На фото Эндрю и Питер Мандельсон, оба в халатах, сидят за деревянным столом по бокам, а Джеффри Эпштейн в центре стола, в черной футболке и светлых брюках.

По данным ITV, фото было сделано в Мартас-Винъярде в Массачусетсе, на востоке США. Снимок не датирован, но предположительно сделан в 1999 или 2000 году. Эта фотография - один из миллионов документов, опубликованных 30 января министерством юстиции США по решению конгресса и президента Трампа в рамках закона о прозрачности по делу покойного педофила. С тех пор многие лидеры и известные личности по всему миру были впечатлены раскрытием своих прошлых связей с Джеффри Эпштейном, что вызвало уголовные расследования, аресты и отставки, главным образом в Европе, отмечает AFP.

Эндрю и Питер Мандельсон были арестованы и взяты под стражу в феврале в Британии по подозрению в передаче конфиденциальной экономической информации Джеффри Эпштейну. Они находятся под домашним арестом без права выплаты залога.

Питер Мандельсон, бывший министр бизнеса Британии и европейский комиссар, занимал пост британского посла в Вашингтоне с конца 2024 года до своего отзыва в сентябре 2025 года. Его подозревают в пренебрежении служебными обязанностями, когда он был министром в правительстве Гордона Брауна с 2008 по 2010 год. Именно в этот период он поддерживал тесные отношения с Эпштейном. Дело в отношении Мандельсона ведет лондонская полиция. На этой неделе в Британии были обнародованы документы, свидетельствующие о том, что британский премьер-министр Кир Стармер знал о дружеских отношениях Мандельсона с покойным педофилом, перед тем как назначить его на должность посла в США. В феврале Мандельсон со скандалом покинул Палату лордов Британии, где был так называемым пожизненным пэром, который назначается премьером в не избираемую верхнюю палату парламента.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, официальное имя бывшего принца, который был лишен королевских титулов, подозревается в передаче информации, связанной с его обязанностями, Джеффри Эпштейну во время его работы специальным посланником Британии по торговле с 2001 по 2011 год. Его также обвиняла Вирджиния Джуффре, главная свидетельница по делу Эпштейна, которая утверждала, что ее трижды заставляли заниматься сексом с бывшим принцем с 2001 года, в том числе, когда ей было 17 лет. В 2025 году она покончила с собой. Эндрю отрицает свою вину.